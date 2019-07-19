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مكافحة الارهاب في كردستان تنشر صوراً للمتهم بقتل نائب القنصل التركي .. وتنفي إعتقاله


نفى جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، الخميس (18 تموز 2019)، القبض على المتهم بقضية قتل الدبلوماسيين الاتراك في اربيل.

ودعا الجهاز في بيان "المواطنين الذين يمتلكون معلومات عن المدعو (مظلوم داغ) تولد 1992 كردي الاصل من ديار بكر/ تركيا والمتهم بقضية قتل الدبلوماسيين في اربيل بتبليغ الجهات المختصة لغرض القبض عليه".

واشار الى أن "المعلومات التي نشرت بخصوص اعتقاله عارية عن الصحة".

وأصدرت حكومة إقليم كردستان، يوم الاربعاء 17 تموز 2019، بياناً بشأن مقتل دبلوماسي تركي في اربيل، فيما أكدت اجراء تحقيقات جديّة، لاعتقال المهاجمين.

ودانت حكومة الإقليم، في بيان ، "العمل الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة موظف آخر".

وتقدمت حكومة اقليم كردستان، بـ"التعازي لذوي الضحايا، ومشاطرهم الأحزان"، مشيرة إلى أنه "نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كردستان تجري التحقيقات والمتابعة الجدية من أجل اعتقال المنفذين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة أمن الإقليم واستقراره".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أدان، الاربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفين من القنصلية التركية بأربيل، في اقليم كردستان.

وقال أردوغان في حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أدين الاعتداء التعسفي على موظفينا القنصليين في أربيل. أتمنى رحمه الله لموظفنا الذي استشهد في الهجوم".

وأضاف: "نحن نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور على مرتكبي الهجوم بسرعة".

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