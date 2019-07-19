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تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري


 أعلنت محكمة تحقيق النجف، عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى ماهر راضي في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة بعد ان تقدم ذووه بشكوى الى المحكمة طالبين اتخاذ الإجراءات بحق القائمين على التحقيق.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت إجراءات قانونية وحققت في القضية منذ وفاة المتهم بعد أن تلقت طلباً بالشكوى بحق القائمين على التحقيق ومدير مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة من قبل والدة وزوجة المتهم المتوفى".

واضاف ان "قاضي تحقيق محكمة النجف دون اقوال المشتكين وباشر بالإجراءات التحقيقية وامر باجراء الكشف على الجثة وربط تقرير تشريحي من قبل دائرة الطب العدلي لمعرفة ملابسات القضية"، مشيرا الى أن "التقرير التشريحي للجثة الذي تقدمت به دائرة الطب العدلي سيكشف فيما اذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب من عدمه فضلاً عن الاجراءات التحقيقية التي تقوم بها المحكمة لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للمحاكم المختصة".

ونفت قيادة شرطة النجف، في 16 تموز 2019، وجود أي حالات تعذيب في سجون المحافظة، فيما اكدت انها ستقاضي وسائل اعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي التي شهّرت بضباطها.

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا تضمن ان احد المعتقلين في سجن مركز شرطة الغري ب ‍‍النجف، توفي اثناء تعرضه للتعذيب.

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