المجلس الأعلى يعزي بوفاة آية الله السيد الحائري  

بِسْم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

ارتحل عنا والتحق بالرفيق الاعلى فجر هذا اليوم العلامة الحجة آية الله السيد علي رضا الحائري تغمده الله بوافر رحمته، وبفقده خسرت الحوزة العلمية علما من اعلامها العاملين الذي تحمل مسؤوليات كبيرة في مجال خدمة الدين والذهب..

كما كان قياديا كبيرا من قيادات المجلس الاعلى وواحدا من تلامذة الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره).

وبهذه المناسبة نرفع تعازينا الى الامام الخامنائي ومراجع الدين العظام والحوزات العلمية والى ذوي الفقيد.

نسال الله تعالى ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلحقه بأجداده الطاهرين.

المجلس الاعلى الاسلامي العراقي

15 ذو القعدة 1440