الأخبار

سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المغفور له بإذنه تعالى اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري


نعى سماحة الشيخ جلال الدين الصغير برسالة نشرها على موقعه الرسمي، إرتحال سماحة اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري الى بارئه جل في علاه.

وجاء في رسالة النعي:

 انا لله وانا اليه راجعون

اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء

انتقل صباح هذا اليوم الى رحمة الله تعالى والى جوار اجداده الطاهرين صلوات الله عليهم سماحة اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري احد التلاميذ البارزين للمرجع الشهيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره، بعد رحلة جهادية وعلمية متميزة، وقد كان الفقيد الكبير قد رافق شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدست اسراره منذ باكورة عمله في خارج العراق فكان عضواً في جماعة العلماء المجاهدين في العراق، وحين تشكل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق كان في طليعة مؤسسيه ورئيسه لفترة، ومع مسيرته الجهادية  التي اعربت عن تواضع فذ وخلق فريد ومحبة خاصة لابناء شعبنا الا انه لم يتخل عن واقعه العلمي وكان مديرا للحوزة العربية وغير العربية في قم المقدسة، وعمل برفقة اية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي طاب ثراه في دائرة المعارف ثم ترأس هذه الدائرة بعد وفاة السيد الهاشمي.

درس رضوان الله عليه عند مراجع الحوزة العظام في النجف كالامام الخوئي والامام الخميني والشهيد الصدر قدست اسرارهم الزاكية، وحينما ارتحل من العراق التحق بدرس اية العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الوارف.

كانت تربطني به علاقة وطيدة، وقد تشرفت بمشاركته في اعمال كثيرة في اطار المجلس الاعلى، ولا أنسى رفقته الكريمة وذكراه العطرة في اول هيئة للحج  يرسلها المجلس الاعلى الى الديار المقدسة عام ١٩٨٥، بمعية رفيق دربه وخليصه اية الله السيد محمد باقر المهري رحمه الله

رضوان الله عليك يا ابا حامد واسكنك فسيح جناته وحشرك مع اجدادك الطاهرين من الائمة المعصومين صلوات الله عليهم، والهم اهلك وذويك الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة الحشد الشعبي تعرب عن استغرابها من تصريحات العبادي بشأن الحشد
الزبيدي يتهم "دولة اقليمية" بتمويل استهداف سفارات دول وامن محافظات عراقية، ويحذر من القادم  
المجلس الأعلى يعزي بوفاة آية الله السيد الحائري  
سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المغفور له بإذنه تعالى اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري
الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتكثيف جهود إجراء تحقيق شامل في هجوم أربيل
مستشار عبدالمهدي يكشف طبيعة دور العراق في الوساطة بين طهران وواشنطن  
الكهرباء تصل لاعلى مستوى انتاج في تاريخ العراق    
المالكي ووفد من بدر يؤكدان ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات
هيئة الرأي في وزارة  التربية تقرر السماح لطلبة السادس الابتدائي و الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك