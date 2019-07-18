الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتكثيف جهود إجراء تحقيق شامل في هجوم أربيل

أدانت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، ورئيسة بعثة يونامي، جينين هينيس بلاسخارت، مقتل دبلوماسي تركي ومدني في هجوم مسلح في أربيل، مشددة على ضرورة "بذل أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيق شامل وإلقاء القبض على الجناة".

وجاء في نص البيان، إنه "تدين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بشدة مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح في أربيل في إقليم كوردستان، والذي قتل فيه أيضاً مدني عراقي وجرح آخر".

وأضاف البيان أنه "لايمكن تبرير هذا الهجوم الشنيع تحت أي ظرف ويجب إدانته بشدة"، متابعاً "أتقدم بخالص التعازي لأسرتي الضحيتين الذين سقطا، وأتمنى الشفاء العاجل للجريح، وأحث على بذل أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيق شامل وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".