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وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي  يُدلي بالتقرير الطوعي الوطني الأول للعراق على هامش اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك


 

 

 

أدلى السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، بالتقرير الطوعي الوطني الأول للعراق على هامش اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

 

وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال كلمته تبني الحكومة مشروعات طموحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، منها مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تصل طاقته الاستيعابية الى 99 مليون طن سنوياً، مشيراً الى سير العراق في جهود طويلة وحثيثة لاستكمال تكييف اهداف التنمية المستدامة، وتحسين أطر التخطيط وآليات تعبئة الموارد من أجل التنمية، لافتاً إلى حاجة ذلك لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية التي تستهدف تحسين عمليات جمع البيانات ورصد الإنجازات واعداد التقارير الوطنية والمحلية والقطاعية.

 

مبيناً اتخاذ العراق لخطوات فاعلة باتجاه ادماج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، مؤكداً العمل على اتاحة الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لكافة أفراد المجتمع، مشيراً بذلك إلى ان حوالي 63% من السكان يحصلون على الرعاية الصحية الأولية.

 

موضحاً عمل الحكومة العراقية ضمن شراكات عالمية لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية وتعزيزها، والمشاركة بفاعلية في المفاوضات بمختلف المحافل الدولية حول قضايا التنمية والبيئة والتغير المناخي.

 

فيما أكد السيد وزير التخطيط عند سؤاله عن الأهداف التي تؤثر في مسار التنمية المستدامة في العراق؛ ان الأهداف هي الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) لأنه يرتبط بقضية الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في البلد وبناء قيم العدل والسلام والمواطنة الصالحة، والهدف 9 (الصناعة والابتكار والبنى الأساسية) لأنه يرتبط بقدرة العراق على تنويع اقتصاده وتطوير البنى الأساسية والتخلص من الاعتماد المفرط على تصدير البترول.

 

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وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي  يُدلي بالتقرير الطوعي الوطني الأول للعراق على هامش اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك
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