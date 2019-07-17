افتتاح المعرض الفني الايراني في بغداد ...

برعاية معالي وزير الثقافة والاثار العراقي د.عبد الامير الحمداني المحترم
على ارض وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية دائرة الفنون التشكيلية اُفتتح المعرض الفني الايراني للفنانات الايرانيات الخمسة للفنون اليدوية العامة الرسم والنحت وفن المنمنمات والخ... من الفنون بحضور معالي وزير الثقافة العراقي وسعادة السفير الايراني ايرج مسجدي والوكيل الاقدم السيد جابر الجابري وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية
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