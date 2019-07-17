مجلس بغداد: إحالة القطار المعلق خلال 2019 والتنفيذ ربيع 2020  

أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إحالة مشروع قطار بغداد المعلق خلال العام الجاري وإدخاله حيز التنفيذ ربيع 2020، مبينة ان المشروع سيموّل من بنوك فرنسية وألمانية وتسديدها بعد 19عام.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي إن “المحافظة وبالتعاون مع الأمانة أجرت مسحا كاملا لجميع الطرق التي يمر بها القطار ولا توجد اي عوائق تمنع مروره او تنفيذه”.

وأضاف ان “المشروع سيحال خلال العام الحالي ويدخل حيز التنفيذ ربيع 2020″، مشيرا الى ان “المرحلة الأولى من القطار المعلق تكتمل خلال اربع الى خمس سنوات”.

وأوضح ان “تمويل المشروع يكون من قبل مجموعة اتحاد البنوك الدولية في فرنسا والمانيا وبتنفيذ شركات فرنسية وكورية”، مبينا ان “مدة التسديد تكون بعد 19 سنة”.

وتابع ان “القطار ضمن المرحلة الأولى ينطلق من منطقة الشعب مرورا بحي التجار ومن ثم مدينة الصدر ليتفرع بعدها من جسر الصرافية الى الكاظمية وطريق اخر الى العلاوي”، لافتا الى ان “المرحلة الثانية منه تتجه باتجاه الدورة والسيدية وبقية مناطق قاطع الرشيد”.