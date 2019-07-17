حمودي والياسري يؤكدان: هيبة الدولة وأمن المواطن وخدمته هي أهم تحديات المرحلةَ

استقبل الشيخ د. همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، اليوم، السيد ياسين الياسري وزير الداخلية، وتداول الطرفان تطورات الساحة الوطنية، والتحديات الأمنية، وبرامج الوزارة للمرحلة القادمة، وسبل تذليل عقبات عمل المؤسسة الأمنية.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي والسيد الياسري على أهمية تعزيز هيبة الدولة بفرض سيادة القانون، وترسيخ العدالة، بالتوازي مع تطوير آليات الخدمات المقدمة من المؤسسات الأمنية للمواطن، بما يجعلها واقعا يعيشه في تعاملاته اليومية، واعتبرا ذلك في صدارة رهانات المرحلة.

وأشارا إلى المحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي، وضرورة المضي بها وفق الجدول الزمني، حيث أكد وزير الداخلية ان هناك إنجاز كبير ونجاحات تتحقق على مختلف مؤسسات الوزارة.

كما أشار الياسري إلى سعي وزارته للتحول نحو التقنية الالكترونية بشكل واسع سواء في أداء أجهزتها الامنية أو الخدمات التي تقدمها للمواطن، بما يواكب عصر الحداثة.

من جهته، ثمن الشيخ حمودي جهود المؤسسة الأمنية، وتضحياتها، وماتتخذه من اجراءات حازمة تجاه الخروقات والحد من الجريمة ومكافحة الظواهر الس