  العصائب : تظاهرات الحكمة مكانها بغداد وليس تجمع المتظاهرين من باقي المحافظات في البصرة  

استغرب النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق عبدالامير التعيبان، الثلاثاء، عن سبب عدم التظاهر على فساد محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي المتهم بالفساد، مبينا ان تيار الحكمة لايحق له التظاهر باي محافظة سوى بغداد.

وقال التعيبان في تصريحات صحفية ان " مكان التظاهرات العامة في العاصمة بغداد وليس من الصحيح ان يتجمع المتظاهرون من باقي المحافظات في محافظة معينة وهذا ما ينطبق على تيار الحكمة وغيره من الاحزاب".

واضاف التعيبان" اين كان تيار الحكمة من فساد محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي ولماذا لم يتظاهروا على الفساد في عهده"، مبينا ان "تظاهر تيار الحكمة في البصرة تحمل جوانب سياسية عدة".