اللجنة السياسية لتحالف الفتح تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة جملة من المواضيع

عقدت اللجنة السياسية لتحالف الفتح اجتماعها الدوري ،اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر رئيس اللجنة الحاج عبد الكريم الأنصاري ، والذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة في مقر الأمانة العامة لمنظمة بدر ببغداد ، لمناقشة جملة من القضايا السياسية التي تهم البلاد وتحالف الفتح.

أكد الأنصاري خلال الاجتماع، ان "التحالف ملتزم بتوجيهات المرجعية الرشيدة بشأن الدرجات الخاصة والمناصب التي تدار بالوكالة ولم يرشح أي شخصية سياسية وترك حرية الإختيار الى رئيس مجلس الوزراء ليتم تقليد هذه المناصب للشخصيات الكفوءة والنزيهة والتي تمتلك الخبرة الكافية لإدارة المؤسسات الحكومية".

وأضاف الأمين العام المساعد، اننا "ننتظر من بقية الكتل والتحالفات ان تحذو حذونا وتنأى بجانبها عن زج كتلها في الصراع على هذه المناصب".

كما ناقش الإجتماع عدداً من القضايا والامور التنظيمية التي تخص الواقع السياسي الراهن عامة ً وتحالف الفتح خاصة ً.