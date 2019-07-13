امنية ديالى: داعش فقدت 11 من ابرز قادة “الدائرة السوداء”

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، بان تنظيم داعش فقد 11 من قادة ما اسماها الدائرة السوداء.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي والقوات الامنية نفذت سلسلة عمليات نوعية في 7 مناطق داخل ديالى خلال النصف الاول من 2019 اسفرت عن قتل 11 قيادي ضمن مايعرف بالدائرة السوداء وهم قادة الصف الاول لولاية ديالى الداعشية”.

واضاف الحسيني، ان “الاطاحة بقيادات مهمة في داعش تمثل ضربة قوية للتنظيم الارهابي واسهمت في شل حركته في مناطق متعددة خاصة ادارة الخلايا النائمة”، مؤكدا ان “المعركة مع داعش لم تنتهِ وهناك خطط ومفاجئات اخرى لتعقب ما تبقى من فلول التنظيم الاجرامي”.