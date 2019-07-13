الاحزاب التركمانية في كركوك تصدر بياناً بشأن اختيار محافظ ’’كردي’’ وتوجه رسالة للحكومة

أصدرت الاحزاب التركمانية في كركوك، السبت (13 تموز 2019)، بياناً بشأن اختيار محافظ ’’كردي’’ لمنصب المحافظ، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للأحزاب التركمانية في بيان أنها "عقدت اجتماعا في كركـــوك يوم السبت الموافق 13 تموز 2019 بمقر حزب القرار التركماني، جرى فيه بحث المستجدات السياسية والامنية في كركوك".

وأضاف البيان أن "الاحزاب التركمانية أكدت استمرار المنهج الإقصائي والاحادي للحزبين الكرديين في اختيار المحافظ غير ملزم لها وكأنه لم يكن، وإن قرارات كركوك يجب ان تتخذ داخل المحافظة لا أن تفرض من خارجها".

وطالبت "بأسناد منصب المحافظ للمكون التركماني سيما إن هذا الترشيح قد حظي بموافقة المكون العربي وإن كركوك بحاجة إلى حلول مستدامة توافقية تضمن العيش المشترك لكل المكونات وتحقيق الإدارة المشتركة بنسبة 32%".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان "ضرورة بقاء الأمن اتحاديا وعدم السماح لعودة البيشمركة إلى المحافظة"، داهين الحكومة إلى "الحفاظ على مكتسبات عملية فرض القانون في كركوك وضرورة دعم القوات الإتحادية عُدة وعددًا للقضاء على فلول داعش التي تحاول تعكير صفو امن المحافظة بين الحين والاخر".