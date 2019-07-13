اعتقال شخص بحوزته مادة مخدرة ورمانة يدوية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باعتقال شخص بحوزته مادة مخدرة ورمانة يدوية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة الشعلة تمكنت بالاشتراك مع مكتب مكافحة الغزالية من القاء القبض على شخص يقود عجلة نوع سايبا عثر بداخلها على ٥ غرامات من مادة الكرستال ورمانة يدوية غير منفلقة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع الرمانة من قبل الخبير في منطقة الشعلة قرب جسر الحمزة وتم تسليم المتهم باجراءات اصولية".