العمليات المشتركة ترد على المشككين بنتائج وجدوى عملية ’’إرادة النصر’’

ردت قيادة العمليات المشتركة، السبت (13 تموز 2019)، على التشكيكات بنتائج عملية العسكرية "إرادة النصر"، فيما أكدت ان العملية حققت نجاحاً كبيراً.

وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، في حديث صحفي "نحن لدينا اهداف عديدة، من اطلاق هذه العملية، والقضاء على بعض فلول داعش، ليس الهدف الوحيد لها"، مؤكدا انه "قبل انطلاق العملية، كانت لدينا عمليات نوعية واستباقية مستمرة، من خلال قيادة عمليات الجزيرة، التي نفذت عمليات انزال و قصف جوي، وتم خلالها قتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الارهابي

وبين رسول، ان "عملية (إرادة النصر)، انطلقت بهدف تطهير وتفتيش كل المناطق الصحراوية، حيث تم تدمير العديد من الكهوف والمضافات والانفاق، التي تعتبر مخابئ لفلول تنظيم داعش في الصحراء، كما تم القبض على عدد من الدواعش وتم قتل عدد اخر، وتدمير العشرات من العبوات الناسفة، والاستيلاء على الكثير من معدات الدواعش، إضافة الى تفكيك العديد من العجلات المفخخة".

وأضاف ان "الهدف من جميع ما تم تحقيقه، هو عدم اعطاء فرصة لعناصر تنظيم داعش، باستخدام هذه المنطقة كملاذ امن لهم، وتدمير كل مستودعات الدعم اللوجستي للتنظيم"، مبينا ان "العملية حققت الاهداف المطلوبة منها، والضربات والعمليات الاستباقية والنوعية مستمرة، وهي تجري وفق تكتيك".

وختم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة قوله، بأن "من يشكك بهذه العمليات ليس له الدراية الكاملة لما يحصل على الارض، وليس لديه اي معلومات عن الجهد الاستخباراتي"، مشدداً على أن "هذه العملية تم التخطيط لها بشكل دقيق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت الخميس، 11 تموز، 2019، حصيلة نتائج المرحلة الاولى من عملية "ارادة النصر".

وذكرت القيادة في بيان على لسان الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد انجاز المرحلة الاولى من عملية ارادة النصر التي انطلقت صباح يوم السابع من تموز ولغاية التاسع من تموز 2019، تمكنت القطعات المشتركة في العملية من تحقيق الأهداف المرسومة لها".

وبين أنه "تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية بمساحة (270985) كم 2 وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو".

وتابع أن "القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذوا اسناداً مباشرا لعملية ارادة النصر، تضمنت القوة الجوية (4 طلعات جوية)، طيران الجيش (37 طلعة)، طيران التحالف الدولي (77 طلعة)، وقد جرح مقاتلين اثنين خلال عملية النصر من ابطال اللواء 42 في الحشد الشعبي".

وأوضح أن "قواتنا المشتركة المسلحة بجميع تشكيلاتها والصنوف الساندة لها في تنفيد العمليات الامنية لتحقيق الامن وحماية مصالح المواطنين والقضاء على بقايا الارهاب".

وأعلن أن "القطعات المشاركة بالعملية (قيادة عمليات الجزيرة) المتمثلة بمقر قيادة عمليات الجزيرة وبأمرتها (مقر الفرقة السابعة ولمش 28 ومقر فرقة المشاة الالة الثامنة ولواء مشاة الالي 30 ولم قيادة عمليات الجزيرة والالوية الموجودة على الحدود لواء المشاة الثامن فق 7 ولواء المشاة 27 فق مش 7 والمشاة الالي 31 فق مش اليه 8 وكذلك لواء مغاوير قيادة قوات الحدود، وقطعات قيادة غرب الانبار (قيادة محور عمليات الانبار للحشد الشعبي والالوية 13 و18 حشد شعبي، والعشائري المتمثلة بحشد حديثة وبروانه".

وتابع أن "قيادة عمليات صلاح الدين، من المشتركين بهذه العملية، مقر عمليات صلاح الدين، قوات الجيش المتمثلة بـ (لواء 91 الفرقة 14، وقطعات الشرطة المتمثلة بفوج سوات والفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة صلاح الدين، ومقر قيادة محور عمليات صلاح الدين حشد شعبي وقطعات الحشد الشعبي، ومقر قيادة عمليات نينوى وبأمرته، مقر فرقة المشاة العشرين ولواء مشاة 43 ولواء مشاة 60 ولواء المشاة 72 فق مش 15، وقيادة محور عمليات نينوى الحشد الشعبي، وسريا الدفاع الوطني، وافواج الحشد العشائري".