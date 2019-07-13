الشيخ قيس الخزعلي يطالب بابعاد محافظة كربلاء عن أي تقاطعات سياسية

طالب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم السبت، بضرورة إبعاد محافظة كربلاء عن أي تقاطعات سياسية، فيما دعا إلى التركيز على تقديم الخدمات لأهالي المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي، في بيان أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، التقى اليوم في مكتبه بالنجف الأشرف محافظ كربلاء الجديد، نصيف جاسم الخطابي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة كربلاء المقدسة وخطوات الإدارة الجديدة لمحافظة كربلاء للنهوض بواقع المحافظة في المرحلة القادمة".

وبحسب البيان، "بارك الخزعلي للمحافظ نصيف جاسم الخطابي انتخابه للمنصب مُتمنياً له النجاح في تقديم أفضل الخدمات لمحافظة كربلاء المقدسة".

وطالب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" بـ"ضرورة إبعاد المحافظة المقدسة عن أي تقاطعات سياسية والتركيز على تقديم أقصى ما يُمكن من الخدمات لأهالي كربلاء المقدسة".