معلم في محافظة بابل يطالب بمحاكمة مشرف تربوي بقانون الارهاب وينشر تسجيلاً يكشف الاسباب

طالب معلم ضمن مديرية تربية بابل، السبت، 13 تموز، 2019، بمحاكمة مشرف تربوي بقانون مكافحة الارهاب، فيما ارفق تسجيلاً صوتياً لعملية استفزاز واستجواب وتهديد تلقاها من المشرف حسب قوله

وقدم ضرغام حسين وهو معلم في مدرسة بمحافظة بابل شكوى الى مدير الأشراف التربوي العام، ضد المشرف رعد رسول ضهيد مشرف اختصاص عربي ضمن مديرية التربية في محافظة بابل لأستغلاله منصبة كمشرف متابع لمدرسته وقال فيها ان " المشرف قام بتهديدي بالعشائر (كوامة عشائرية عدة مرات واستفزازي بشكل مباشر بسبب نشر أحدى الصفحات الغير معروفة موضوع حول سفره خارج العراق الى أذربيجان في بداية وقت الامتحانات للمراحل الغير منتهية ومن دون علم أو موافقة مديرية التربية حسب ما ذكر بالمنشور".

وقال إن "المشرف جن جنونه وبدأ بالتهديد والوعيد لكل شخص يخطر على باله ومن دون أدلة او حجج مقنعة او قانونية رغم طلبي منه اتخاذ الاجراءات القانونية لكنه فضل لغة العصابات بالضغط والتهديد وبجمع المعلومات استخبارية عني وعن عائلتي وبشهادة معلمي وادارة مدرستي، متناسياً منصبه ومكانته ومستغلا لوظيفته في تسخير علاقاته ضدي وضد زملاء لي من معلمين ومحاضرين".

وتابع قائلاً: "اضع موضوع شكوتي هذه بين يدي سيادتكم لأحقاق الحق ومعاقبة المدعو (رعد) على افعاله المسيئة الى سمعة التربية والتعليم وتحويل القضية بعد اتخاذكم الاجراء القانوني أدارية بحقه الى محكمة تحقيق الموظفين الأتحادية لشمول المدعو أعلاه بقانون مكافحة الإرهاب بالتهديد والترويع العشائري والأستغلال الوظيفي".