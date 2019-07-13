الرئيس صالح يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة اعمار المدن المحررة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على أهمية الاستفادة من التجارب الاوروبية بإعادة إعمار المدن المحررة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني".

وشدد صالح خلال اللقاء، على "ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب"، مشيراً إلى "أهمية التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا والتطورات الراهنة".

ولفت رئيس الجمهورية إلى "أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الأوروبية في إعادة اعمار المدن المحررة، ودعم العراق في مساعدة النازحين وتوفير الأجواء الآمنة المستقرة لهم، فضلاً عن مساهمة الاتحاد في المشاريع العمرانية والخدمية والإنسانية".

من جانبها، أشادت موغيريني بالتقدم الحاصل في العراق، مؤكدة دعم المجموعة الاوروبية لاستقراره وسياسته المتوازنة حيال القضايا الدولية، مجددة الإلتزام بالعمل مع العراق لانجاز الاهداف التي حددها مؤتمر اعادة الإعمار الذي عقد في الكويت العام الماضي من أجل توفير مستقبل أفضل للشعب العراقي.