عبد المهدي: العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكاً اساسياً

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكاً اساسياً، فيما اكد الاتحاد ان العراق "قصة نجاح مهمة في المنطقة".

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فيديريكا موغريني".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكا اساسيا، وقد قطع اشواطا مهمة ومازلنا نعمل بهذا الاتجاه"، مشيرا الى ان "العراق يريد تشجيع الاستثمار الاوربي في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

وبيّن عبد المهدي، ان "العراق بانتصاره على داعش قدّم ثمنا باهضا، وكانت آثار هذا الانتصار مهمة للعراق والمنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الاوربي، وان على الدول الكبرى ان تقيّم العراق ضمن واقعه كدولة خرجت من الحروب وهي الآن تنهض وبشكل قوي وفعّال لا كدولة مستقرة منذ مدة طويلة، ويجب ان تنظر المعايير المطبّقة في تصنيف العلاقات الدولية الى العراق كدولة بدأت تستقر بعد خوضها حروبا طويلة، وبالتالي نحتاج الى نوع من التمييز الايجابي" .

من جهتها، اكدت موغريني أنها قد شاهدت بغداد الآن غير ماشاهدته في المرة السابقة، وان "هنالك تغيرا كبيرا نحو الافضل"، مبينة ان "الهدف الاساسي من زيارتها الى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الاوربي للعراق سياسيا ومعنويا وماليا، وكذلك لإظهار التكاتف معه".

واضافت ان "العراق احد افضل شركاء الاتحاد الاوربي، ونشيد بنجاح السياسة العراقية الخارجية المتوازنة في المنطقة"، داعية الى "الاستمرار بهذه السياسة".

واشارت موغريني الى ان "المواقف العراقية الاوربية متطابقة والنظرة الى المنطقة هي نظرة متشابهة، وان المزيد من التعاون سيساعد في إنجاح العمل على الاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدة على ان "العراق قصة نجاح مهمة في المنطقة وان الاتحاد الاوربي يرغب بالاستمرار في تقديم الدعم لتعزيز قصة النجاح هذه" .