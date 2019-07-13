الأخبار

عبد المهدي: العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكاً اساسياً


اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكاً اساسياً، فيما اكد الاتحاد ان العراق "قصة نجاح مهمة في المنطقة".

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل اليوم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فيديريكا موغريني".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكا اساسيا، وقد قطع اشواطا مهمة ومازلنا نعمل بهذا الاتجاه"، مشيرا الى ان "العراق يريد تشجيع الاستثمار الاوربي في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

وبيّن عبد المهدي، ان "العراق بانتصاره على داعش قدّم ثمنا باهضا، وكانت آثار هذا الانتصار مهمة للعراق والمنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الاوربي، وان على الدول الكبرى ان تقيّم العراق ضمن واقعه كدولة خرجت من الحروب وهي الآن تنهض وبشكل قوي وفعّال لا كدولة مستقرة منذ مدة طويلة، ويجب ان تنظر المعايير المطبّقة في تصنيف العلاقات الدولية الى العراق كدولة بدأت تستقر بعد خوضها حروبا طويلة، وبالتالي نحتاج الى نوع من التمييز الايجابي" .

من جهتها، اكدت موغريني أنها قد شاهدت بغداد الآن غير ماشاهدته في المرة السابقة، وان "هنالك تغيرا كبيرا نحو الافضل"، مبينة ان "الهدف الاساسي من زيارتها الى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الاوربي للعراق سياسيا ومعنويا وماليا، وكذلك لإظهار التكاتف معه".

واضافت ان "العراق احد افضل شركاء الاتحاد الاوربي، ونشيد بنجاح السياسة العراقية الخارجية المتوازنة في المنطقة"، داعية الى "الاستمرار بهذه السياسة".

واشارت موغريني الى ان "المواقف العراقية الاوربية متطابقة والنظرة الى المنطقة هي نظرة متشابهة، وان المزيد من التعاون سيساعد في إنجاح العمل على الاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدة على ان "العراق قصة نجاح مهمة في المنطقة وان الاتحاد الاوربي يرغب بالاستمرار في تقديم الدعم لتعزيز قصة النجاح هذه" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معلم في محافظة بابل يطالب بمحاكمة مشرف تربوي بقانون الارهاب وينشر تسجيلاً يكشف الاسباب
الرئيس صالح يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية بإعادة اعمار المدن المحررة
الحشد الشعبي يعلن استهداف أكبر معقل لـ"داعش"الارهابي في تلال حمرين
عبد المهدي: العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكاً اساسياً
اندلاع حريق في مجمع تجاري شمالي النجف
العامري: اذا وقعت حرب بين اميركا وايران ستكون نتائجها كارثية على العراق والمنطقة
أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمناسبة ذكرى ثورة الـ 14 من تموز
الحكيم وموغيريني يبحثان تنفيذ بنود مؤتمر الكويت لاعمار العراق وخفض التوترات بالمنطقة
التربية النيابية تطرح مقترحين يسمحان لطلبة الثالث المتوسط الراسبين باداء امتحان الدور الثاني
شاسوار عبد الواحد يوجه رسالة اعتذار لجمهور ’’الجيل الجديد’’ ويقر بارتكاب اخطاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك