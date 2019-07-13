العامري: اذا وقعت حرب بين اميركا وايران ستكون نتائجها كارثية على العراق والمنطقة

حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت (13 تموز 2019)، من اندلاع الحرب بين أمريكا وايران، فيما أكد أن نتائجها ستكون كارثية على العراق والمنطقة.

وقال العامري في كلمة خلال احتفالية منظمة بدر بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة المنظمة ، إن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وبخلاف ذلك، فان المنطقة ستعاني كثيراً"، مبيناً: "اذا وقعت الحرب بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية على العراق و المنطقة".

وأشار الى أن "الكثير من الاموال العربية تدفع لتمرير صفقة القرن وبيع فلسطين".

وبشأن المناصب بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، شدد العامري، على "ضرورة تجاوز المحاصصة الحزبية المقيتة في تقسيم المناصب الحكومية ولاسيما الدرجات الخاصة وترك الامر لرئيس الوزراء".

وأكد العامري، أن "الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية من مقومات المحافظة على النصر ضد الإرهاب".