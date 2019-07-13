التربية النيابية تطرح مقترحين يسمحان لطلبة الثالث المتوسط الراسبين باداء امتحان الدور الثاني

كشفت لجنة التربية النيابية ، السبت 13 تموز 2019، عن مقترحين يسمحان لطلبة الثالث المتوسط الراسبين اداء امتحان الدور الثاني.

وقالت رئيس اللجنة النائب هدى جار الله في حديث صحفي ان " لجنة التربية اجتمعت لدراسة نسب نجاح المحافظات للصف الثالث المتوسط الدور الاول ومقارنتها مع نسب نجاح السنوات السابقة والبحث عن المعوقات والخروج بنتائج بالطريقة التي من الممكن ان ترفع من خلالها نسب النجاح لكافة المحافظات ".

وبينت ان " اللجنة درست الحلول وطرحت مقترحين ينص الاول على اعتبار الراسب بـ 3 مواد مكملاً ، فيما يتضمن الثاني اعتماد نظام الاعادة الذي اعتمد مع السادس الاعدادي في وقت سابق، ويسمح للطلبة الراسبين بأي عدد من المواد بأداء امتحانات الدور الثاني".

وردت وزارة التربية ، السبت (13 تموز 2019)، على الانتقادات التي وجهت لها بشأن نسب النجاح المتدنية للصف الثالث متوسط، مبينة أن نسبة هذا العام اعلى من السنة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "نسبة النجاح للمرحلة المتوسطة هي 34.69 % اي اعلى من العام الماضي"، لافتا إلى أن "نسبة النجاح في مادة الرياضيات للمنهاج الجديد اعلى من العام الماضي".

وأضاف البيان، أن "احتساب نسبة النجاح تكون ضمن نظام الامتحانات العامة ، حيث تعتمد النتائج للدورين الاول والثاني لتكون ناتج النسبة النهائية".