وزير التربية يؤكد على مراعاة الدقة في تصحيح الدفاتر الامتحانية

أكد وزير التعلم العالي والبحث العلمي، وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، على مراعاة الدقة في تصحيح الدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية للسادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل زار، اليوم، مقر مركز الفحص العلمي والادبي للدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية للسادس الاعدادي"، مبينة أن "زيارة الوزير للمركز جاءت للوقوف على احتياجات المركز والاطمئنان على سير عملية التدقيق والفحص".

واكد السهيل، بحسب البيان على ، "مراعاة الدقة في التصحيح"، مشيدا بـ "دور الفاحصين من مختلف المديريات وجهود المديرية العامة للتقويم والامتحانات التي تميزت بتذليل الصعوبات التي واجهتها من اجل السير قدما بالعملية التربوية".