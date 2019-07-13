النزاهة تضبط قرابة 15 ألف بطاقةٍ وقوديةٍ مُزوَّرةٍ في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن تمكن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط قرابة خمسة عشر ألف بطاقة وقودية مزَورة وغير مطابقة للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "فريق عملٍ مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطية - الهيئة الغربية - فرع نينوى، قام بضبط (14,756) بطاقة وقودية مُزوَّرة وغير مطابقةٍ للمواصفات لدى لجنة استلام ومطابقة البطاقات الوقوديَّة بمنتوج النفط الأبيض المُجهَّز للمواطنين مع البطاقات المُتسلَّمة داخل الشركة"،

مُشيرة إلى أن "بعض المحطات الحكوميَّة والأهلية وساحات النفط والغاز قامت بتزويد الشركة بتلك البطاقات التي تُقدَّرُ قيمة الواحدة منها بخمسة عشر ألف دينار".

وأضافت الهيئة، انه تمَّ "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على الهيئة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت إجراء التحقيق، استناداً لأحكام المادَّتين 289و 298 من قانون العقوبات".