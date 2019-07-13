تحضيرات لمواصلة التظاهرات بكركوك واجراءات مشددة حول مقر الاتحاد الكردستاني

كشفت مصادر محلية في كركوك، السبت، عن وجود تحضيرات لمواصلة التظاهرات في المحافظة احتجاجا على ترشيح محافظ جديد من الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما اشار الى ان هناك اجراءات مشددة حول مقر الاتحاد.

وقالت المصادر ان "اجراءات امنية مشددة فرضت منذ ليل الجمعة – السبت، حول مقر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح، الخميس الماضي، محافظاً ل‍كركوك هو طيب جبار أمين".

وأشارت المصادر إلى ان "هذه الاجراءات جاءت تحسبا لمنع متظاهرين من الدخول الى مقر الاتحاد".

وتابعت أنّ "قوى عربية وتركمانية تحضر لمواصلة التظاهر، لرفض الصفقة التي عُقدت خلال الأيام الماضية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) لتقاسم مناصب كركوك"، موضحة ان "الاتحاد الوطني سيحصل، بحسب الصفقة، على منصب المحافظ، في حين سيتولّى مرشحون من الديمقراطي الكردستاني منصبي القائم مقام (رئيس بلدية كركوك)، وقائد الشرطة".

يذكر ان الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، اتفقا على ترشيح عضو الاتحاد الوطني المهندس طيب جبار لمنصب محافظ كركوك.