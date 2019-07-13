الخارجية: الاتحاد الاوروبي اكد التزامه بالشراكة الاستراتيجية مع العراق

اكد المتحدث، باسم الخارجية العراقية، احمد الصحاف، اليوم السبت، ان” الاتحاد الاوروبي اكد التزامه بالشراكة مع العراق.

وقال الصحاف، خلال مؤتمر صحفي، عقدة اليوم، ان” الاتحاد الاوربي يقدر المساهمات والتضحيات التي قدمها العراق في الحرب ضد الارهاب تقديراً كبيراً ويدعم جهود العراق للقضاء على جميع أشكال الفكر الارهابي”،

مبينا، ان” الاتحاد الاوربي والعراق ماضيان بالعمل معاً لانجاز الاهداف التي رسمها مؤتمر اعادة الاعمار الذي عُقد في الكويت خلال شهر شباط ٢٠١٨ من أجل توفير مستقبل أفضل لشعب العراق”.

واضاف محجوب، ان” اسهام الاتحاد الاوربي ب١.٢ مليار يورو في المساعدات الانسانية والاستقرار والتنمية والتعاون الامني منذ عام ٢٠١٤،هو خير شاهد على التزامه طويل الامد بالشراكة الاستراتيجية مع العراق”.

واكد، على ان” العراق والاتحاد الاوربي يشتركان في رؤية موحّدة للمنطقة ويرغبان بدعم النشاطات والمبادرات دعماً فاعلاً من أجل تعزيز الحوار بدلاً من المواجهة”.

وكانت ممثلة الاتحاد الاوروبي وصلت بغداد اليوم في زيارة رسمية