الحشد والقوات الامنية يغلقان “بوابة الموت” في ديالى

اعلن الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم السبت، عن اغلاق مايسمى بـ”بوابة الموت” في محافظة ديالى.

وذكر الحشد في بيان ان” قواته و القوات الامنية تمكنت من اغلاق مايسمى بـ”بوابة الموت” في ديالى بعد نجاح العملية الامنية التي انطلقت امس و تكللت بنجاح أهدافها”.

وعد خبير امني انتشار الحشد الشعبي في حوض حمرين {60كم شمال شرق بعقوبة} قرار ستراتيجي اسهم في اغلاق بوابة شر كبير كانت مصدر اساسي لكل الاضطرابات الامنية التي ضربت ديالى بعد 2005 وحتى احداث حزيران 2014.