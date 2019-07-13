الحشد والقوات الامنية يغلقان “بوابة الموت” في ديالى

اعلن الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم السبت، عن اغلاق مايسمى بـ”بوابة الموت” في محافظة ديالى.
وذكر الحشد في بيان ان” قواته و القوات الامنية تمكنت من اغلاق مايسمى بـ”بوابة الموت” في ديالى بعد نجاح العملية الامنية التي انطلقت امس و تكللت بنجاح أهدافها”.
وعد خبير امني انتشار الحشد الشعبي في حوض حمرين {60كم شمال شرق بعقوبة} قرار ستراتيجي اسهم في اغلاق بوابة شر كبير كانت مصدر اساسي لكل الاضطرابات الامنية التي ضربت ديالى بعد 2005 وحتى احداث حزيران 2014.
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