الاستخبارات العسكرية: القبض على "داعشي " أثناء محاولته دخول الموصل

تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، من اعتقال عنصر في تنظيم داعش الارهابي، أثناء محاولته دخول الموصل قادماً من اريبل.

وقالت المديرية في بيان انه 'بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين'.

واضاف، ان 'الارهابي كان يعمل كعنصر امني مع عصابات داعش الإرهابية أثناء محاولته دخول قضاء مخمور في الموصل قادماً من أربيل'.