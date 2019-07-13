العبادي يصدر بيانا بشأن مؤتمر حزب الدعوة

اصدر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، بيانا بشأن مؤتمر حزب الدعوة، فيما جدد التزامه بعدم شغل اي موقع قيادي بالحزب.

وقال العبادي في بيان ان "ابارك انعقاد مؤتمر حزب الدعوة الاسلامية، واسأله تعالى ان يكون مؤتمرا نوعيا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل القيمي والسياسي خدمة للدولة والامةّ".

واضاف ان "تجاوز المصدات الداخلية بشجاعة وحكمة، واعادة انتاج الفكر والقيادة والسياسات بوضوح وحزم، لهي ركائز النجاح للمؤتمر"، معربا عن امله ان "يستطيع الحزب اعادة انتاج نفسه بما يناسب تاريخه العريق والمهام الوطنية الكبرى التي يعيشها بلدنا العزيز بعيدا عن الاستئثار وهيمنة مصالح فئة على شؤونه وسياساته".

وجدد العبادي التزامه بـ"عدم شغل اي موقع قيادي بالحزب"، لافتا الى "انني ارى نفسي جنديا بمعركة الاصلاح والمشروع الوطني السيادي".

يذكر ان حزب الدعوة الاسلامية جدد اليوم السبت، انتخابه نوري المالكي امينا عاما له.