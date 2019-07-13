طلبة نازحون يتظاهرون في اربيل لعدم تطابق اسئلتهم مع بغداد

تظاهر العشرات من الطلبة النازحين في اربيل، السبت، احتجاجا على عدم تطابق اسئلتهم مع بغداد وباقي المحافظات.

وقال مصدر صحفي ان العشرات من طلبة السادس الاعدادي النازحين تظاهروا اليوم، امام ممثلية وزارة التربية في اربيل احتجالجا على عدم تطابق اسئلة امتحاناتهم النهائية مع بغداد وباقي المحافظات.

واضاف المصدر ان المتظاهرين اكدوا ان اسئلة الامتحانات مطابقة للطلبة العراقيين الذي يدرسون بخارج البلاد، داعين التربية الى توحيد الاسئلة في امتحانات الدور الثاني.

واكد المصدر ان عدد من طلبة الثالث متوسط المشاركين في التظاهرة فوجئوا بنجاحهم في بعض المواد رغم انهم سلموا دفاترهم خالية من الحلول بهدف تعديل معدلاتهم بالدور الثاني.