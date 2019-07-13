العامري يدعو الى تجاوز المحاصصة في الدرجات الخاصة

دعا الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، السبت، الى تجاوز المحاصصة في الدرجات الخاصة، فيما اشار الى انه لن يسمح بأعادة العراق الى مربع الطائفية مرة اخرى.

وقال العامري في احتفال تأبيني لشهداء الحشد الشعبي اقامته منظمة بدر إن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة "المحافظة على النصر".

وأضاف "لن نسمح لاحد بان يعيدنا الى مربع الطائفية مرة اخرى"، داعيا إلى "تجاوز المحاصصة الحزبية المقيته