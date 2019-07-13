النائب حسن سالم : السفارة الأميركية في بغداد أصبح مرتعاً للموساد وداعش ويجب إغلاقها

اعتبر النائب عن كتلة صادقون البرلمانية حسن سالم، السبت، أن سفارة أميركا في بغداد أصبحت "مرتعاً للموساد الإسرائيلي وداعش"، مؤكداً وجوب إغلاقها بعد "خرقها" للأعراف والقوانين الدولية للقوانين.

وقال سالم في حديث صحفي إن "الولايات المتحدة خرقت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية في قضية عمل السفارات في الدول الأخرى، حيث أصبحت سفاراتها في بغداد مرتعاً للموساد الإسرائيلي والعصابات الإرهابية من الدواعش".

وأشار سالم، إلى أن "السفارة الأميركية في بغداد تركت واجبها الدبلوماسي ورعاية مصالح جاليتها في العراق، وتحولت إلى التدخل بالشان العراقي والتجسس وإثارة الشائعات والفتن".

وأضاف، أن "خرق القوانين من قبل السفارة الأميركية وخروجها عن عملها الذي نظمه القانون الدولي يجعلها تفقد صفة سفارة، بالتالي فان إغلاقها قانونياً هو أمر واجب".

وتابع، أنه "نتيجة للانقسامات السياسية وشعور البعض بأن أميركا هي ولية نعمته وأمره، فإن الحكومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ موقف حازم تجاه الخروق من السفارة الأميركية".