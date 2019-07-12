الحشد الشعبي يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقي ديالى ويبين نتائجها

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الجمعة، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقي المحافظة، فيما أكد أن العملية حققت نتائج مهمة.

وقال الموسوي في بيان، إن "العملية المشتركة بين الوية الحشد الشعبي 24 و23 و 110 و20، و33، 4 وقوات الجيش التي انطلقت صباح اليوم، من عدة محاور انجزت اهدافها بوقت قياسي"،

مبينا ان "العملية أسفرت عن رفع ١٨ عبوة ناسفة وتفكيك ٣ عبوات وتدمير ٦ مضافات تحتوي على مواد غذائية وأعتدة مختلفة وأجهزة اتصالات ومواد كهربائية وصواعق تفجير وبدلات عسكرية وكتب تكفيرية تابعة لتنظيم داعش الاجرامي".

واضاف البيان، ان "الحشد والجيش تمكنا من العثور على ٧ أحزمة ناسفة و 5 دراجات نارية بعضها كانت مفخخة"، مشيدا بــ "التنسيق العالي بين قوات الحشد والقوات الأمنية والجهد الاستخباراتي الدقيق في انجاح العملية الامينة.

وكان الحشد الشعبي والجيش قد اطلقا في وقت سابق من اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لـ"داعش"الارهابي