عرب كركوك يتظاهرون وسط المحافظة رافضين المحافظ الجديد

تظاهر العشرات من "عرب كركوك"، اليوم الجمعة، وسط المحافظة للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.

وقال مصدر إن تظاهرة دعا اليها المجلس العربي في محافظة كركوك انطلقت ظهر اليوم، قرب فندق الصنوبر وسط المحافظة، للتعبير عن رفضهم تنصيب المحافظ الجديد.

واشار المصدر الى أن المتظاهرين عبروا خلال يافاطات وشعارات رفعت خلال التظاهرة عن الرفض القاطع لاعادة كركوك الى حياة الفوضى من خلال تنصيب محافظ جديد.

واعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، يوم امس الخميس، عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا ل‍كركوك.