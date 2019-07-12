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في الذكرى الثانية لتحرير الموصل الشيخ جلال الدين الصغير : على الجميع (حكومة وشعبا) ان يتعظوا مما جرى لكيلا تتكرر المآسي ثانية
وكالة انباء براثا
63
2019-07-12
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