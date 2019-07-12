الأخبار

إخماد حادث حريق كبير شمالي كركوك


أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، الجمعة، عن إخماد حريق كبير في منطقة الإسكان شمالي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع في عجلة لوري قلاب وعجلة بيكب حمل نتيجة لاحتراق براميل من الكاز في قطعة أرض وسط دور سكني في منطقة الإسكان".

وأضافت أن "المفارز في مركز كركوك الاول ومركز كركوك الثاني تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت في أجزاء من تلك العجلات بعد احتراق براميل الكاز بالكامل، مما حال دون احتراقها بالكامل وعدم انتشار النيران وتوسعها الى الدور والعجلات المجاورة الأخرى وبدون اي خسائر أو اصابات بشرية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إخماد حادث حريق كبير شمالي كركوك
خلال لقائه وفد علماء بلوجستان الشيخ حمودي يدعو الى تلاحم إسلامي لمواجهة المؤامرات والاستفادة من تجربة العراق
مؤتمر حزب الدعوة يباشر أعماله في كربلاء
المرجعية: الانتحار عمل المنهزمين ويجب على الشباب عدم اليأس والاستفادة من التجارب
الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيا يمول "داعش" في الموصل
سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يستقبل وفدا من باكستان، ويوصي المؤمنين في شبه القارة الهندية ان يسيروا على خطى أسلافهم بالالتزام الديني والاخلاقي، وسعيهم ذاتّيا بنشر دين الحق
وزارة الدفاع تعلن عن آليه الاستقبال للمفسوخة عقودهم
الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية شمال شرقي ديالى
اصابة مدير مكافحة الارهاب في ديالى بانفجار عبوة ناسفة بحمرين
المرجعية تنتقد بعض السلوكيات العشائرية بأخذ مبالغ مجحفة بما يعرف بـ"الفصل"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك