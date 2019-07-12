إخماد حادث حريق كبير شمالي كركوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، الجمعة، عن إخماد حريق كبير في منطقة الإسكان شمالي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت من إخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع في عجلة لوري قلاب وعجلة بيكب حمل نتيجة لاحتراق براميل من الكاز في قطعة أرض وسط دور سكني في منطقة الإسكان".

وأضافت أن "المفارز في مركز كركوك الاول ومركز كركوك الثاني تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت في أجزاء من تلك العجلات بعد احتراق براميل الكاز بالكامل، مما حال دون احتراقها بالكامل وعدم انتشار النيران وتوسعها الى الدور والعجلات المجاورة الأخرى وبدون اي خسائر أو اصابات بشرية".