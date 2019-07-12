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خلال لقائه وفد علماء بلوجستان الشيخ حمودي يدعو الى تلاحم إسلامي لمواجهة المؤامرات والاستفادة من تجربة العراق


دعا الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إلى تلاحم المسلمين كضرورة حتمية لمواجهة مؤامرات الأعداء الرامية الي ابقاء الأمة ضعيفة ومشتتة.

وقال سماحته، خلال استقباله مساء الخميس وفدا من علماء السنة والشيعة من اقليم بلوجستان الباكستاني، "ان قوى الاستكبار العالمي تحاول بشتى الوسائل تاجيج الصراعات بين المسلمين واثارة الخلافات المذهبية لصالح الكيان الصهيوني". 

وأضاف: "ان القوى المعادية للإسلام خصصت لذلك أموال طائلة ومراكز بحوث وفضائيات وإعلام الإلكتروني مما يتطلب من المسلمين جميعا العمل المشترك والتلاحم"، مشيرا الى"أهمية تجربة العراق الناجحة في مواجهة واحباط مؤامرة تمزيق نسيجه الاجتماعي وتحقيق النصر على عصابة داعش، بفضل حكمة واخلاص المرجعية الدينية العليا ممثلة بالإمام السيد السيستاني (دامت بركاته) ودورها المهم في وأد الفتنة الطائفية وتعزيز اللحمة الوطنيه التي كانت العامل الحاسم في دحر داعش وتحقيق النصر عليها، وكذلك بفضل تضحيات ابناء الشعب العراقي وتلاحمهم في ملحمة الدفاع عن العراق وحفظ وحدته وسلامة أراضيه".

هذا، واعرب رئيس وأعضاء الوفد الباكستاني عن شكرهم وتقديرهم لاتاحة فرصة اللقاء بسماحة الشيخ حمودي مؤكدين أهمية تعزيز الوحدة بين المسلمين، ومشيدين بتجربة العراق الناجحة في القضاء على فتنة الطائفية وتحقيق النصر الحاسم على الإرهاب بفضل التلاحم والتعاون بين الشيعة والسنة وجميع مكونات الشعب العراقي.

 

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