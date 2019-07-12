مؤتمر حزب الدعوة يباشر أعماله في كربلاء

اعلن حزب الدعوة الاسلامية في العراق، الجمعة، مباشرة اعمال مؤتمر الحزب في محافظة كربلاء.

وقالت لجنة إدارة المؤتمر في بيان، إن "مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية ١٧ بدأ أعماله صباح اليوم الجمعة في كربلاء".

واضافت اللجنة، أن "المؤتمر افتتح أعماله بكلمة الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، والتي تحدث فيها عن مسيرة الحزب وتضحياته ومنجزاته"، مبينا ان "الأمين العام اكد على وحدة الدعوةً واهمية مسيرتها في العراق".

ونقلت اللجنة عن المالكي تأكيده على "ضرورة أن يكون المؤتمر منطلقا حقيقيا لعملية إعادة بناء الحزب وهيكلية مؤسساته وفق متطلبات المرحلة ورؤية اعضاء المؤتمر" .

وتابعت اللجنة، أن "المؤتمرين على أحد عشر لجنة عمل، لمناقشة تقارير مكاتب الحزب ولجانه السابقة"، لافتا الى ان "أجواء المؤتمر إيجابية، وسادها جو من روح التضامن والإصرار على إعادة النهوض بالحزب، وقد تلقى الحزب عددا من رسائل التهنئة والدعم من شخصيات دينية وسياسية وتنظيمات شقيقة وصديقة".