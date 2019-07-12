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المرجعية: الانتحار عمل المنهزمين ويجب على الشباب عدم اليأس والاستفادة من التجارب


أعتبر وكيل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، الجمعة، الانتحار بأنه عمل المنهزمين والفاشلين، موجها بعض النصائح للشباب بينها تأكيده عليهم بضرورة عدم اليأس والاستفادة من التجارب.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "الانتحار عمل المنهزمين والفاشلين وهو عبارة عن قلة تدبر وتعقل"، موجها نصيحة للشباب "يا اعزائي انتم في ريعان الشباب انتم الامل، لا يمكن ان ننهي حياتنا بتجربة او اثنين او حتى عشرة، لا تنهي حياتك، ان تقدم على فناء اعز شيء عندك فهذا لايجوز"، مؤكدا بـ"عدم اخذ النصيحة من فاشل، لانه لو كان يمكن ان ينصح لنصح نفسه".

وأضاف الصافي، "ليس من الشجاعة ان ترمي نفسك لمجرد انك مررت بتجربة لم تكن جيدة، تقول عمل لايوجد؟ ظروف صعبة؟ نعم انا اقر معك بذلك لكن ليست النتيجة ان تنتحر، لاترهق اهلك ولا تفكر بطريقة سلبية، لاتجعلون الدنيا مسّودة لا تنهي حياتك يجب أن تكون صبورا".

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المرجعية: الانتحار عمل المنهزمين ويجب على الشباب عدم اليأس والاستفادة من التجارب
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