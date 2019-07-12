الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيا يمول "داعش" في الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال ارهابي يقوم بتنظيم "داعش" في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان "ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء مشاة ٥٠ القبض على أحد الإرهابيين في منطقة سلطان عبدالله التابعة لناحية القيارة في الموصل".

واضافت المديرية ان "هذا الإرهابي يعد أحد الممولين العصابات داعش الإرهابي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".