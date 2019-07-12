وزارة الدفاع تعلن عن آليه الاستقبال للمفسوخة عقودهم

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن آليه الاستقبال للمفسوخة عقودهم، مشيرة الى أنه سيكون من الاسبوع المقبل وعلى شكل مجاميع.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة الإعداد الهائلة من المفسوخة عقودهم الذين يراجعون مراكز التطوع وللحفاظ على سلامتهم تقرر إن يكون الاستقبال من الأسبوع المقبل لأول خمسة أحرف لكافة مراكز التطوع في العراق، والأحرف هي (أ _ ب _ ج _ د _ هـ)".

وأضافت الوزارة، أن "بعد الانتهاء من هذه الأحرف الخمسة ستعلن الوزارة عن الخمسة أحرف التي تليها للإسراع في استقبالهم وإنهاء معاناة الإعداد الهائلة التي تتكدس أمام مراكز التطوع".

وكان مجلس النواب صوت في اذار الماضي على على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي القوات الأمنية.