الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية شمال شرقي ديالى

نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لتنظيم "داعش" الارهابي في المنطقة.

وقالت هيئة الحشد في بيان ، إن "قوات من الالوية 24 و23 و 110 و20 واللواء الرابع في الحشد الشعبي، فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب رصدت تحركات لدعش الارهابي في ناحية امام ويس شمال شرقي ديالى ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة".

وأضافت الهيئة، أن "القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد شارك بالعملية للقضاء على حواضن داعش في المناطق الجبلية الوعرة".