رئيس الوزراء يجتمع بلجنة الامن النيابية ويؤكدان اهمية التنسيق لادامة النصر وتأمين الحدود

اجتمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس (11 تموز 2019)، بلجنة الامن والدفاع النيابية، فيما أكدا على اهمية التنسيق لإدامة النصر وتأمين الحدود.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي استقبل اليوم لجنة الأمن والدفاع النيابية، في اطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات كافة، الى جانب تطورات العملية العسكرية (ارادة النصر) التي تنفذها القوات العراقية بنجاح للقضاء على بقايا داعش".

وأكدت لجنة الامن والدفاع، بحسب البيان، "دعمها وتأييدها للعمليات العسكرية ولجهود القوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها وثقتها العالية بإحراز نتائج مبهرة في جميع مراحل عمليات ( ارادة النصر )".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع أكد على اهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الصنوف والتشكيلات لإدامة النصر وتأمين الحدود ودعم الاستقرار وسد اي ثغرة قد يستغلها تنظيم داعش الارهابي".