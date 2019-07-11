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معلناً التنفيذ الفعلي.. مدير الطاقة الجنوبية يوقع عقداً مهماً مع شركة سيمنز


أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الخميس عن:  توقيع العقدمع شركة سيمنز الالمانية لإنشاء 13 محطة تحويلية فضلا عن تجهيز 30 محولة قدرة في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط .

وقال مدير عام الشركة المهندس " زياد علي فاضل" انه:  يأتي التوقيع استكمالا لاتفاق خارطة الطريق بين العراق و المانيا لتطوير البنية التحتية للمنظومة الكهربائية في العراق ، مببنا بان العقد الجديد هو مرحلة التنفيذ الفعلي لاتفاق خارطة الطريق والذي ابرم في العاصمة الالمانية برلين بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمينز الالمانية،

واضاف " بان العقد يتضمن انشاء ثلاثة عشر محطة تحويلية جهد 132/33 ك ف بسعات 270 و189 ميكا واط لكل محطة وفق احدث المواصفات المعمول بها دوليا , الى جانب تجهيز محولات قدرة رئيسية بعدد 30 محولة 132/33 ك ف , سعة 63 ام في اي , ضمن المرحلة الاولى من الاتفاق , بهدف توسيع قدرة المحطات في في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط , وخلال فترة زمنية لا تتجاوز ال 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد .

واوضح "فاضل " بان هذه المحطات والمحولات الجديدة سيكون لها الاثر الكبير في حل الاختناقات وبالتالي زيادة ساعات التجهيز يالطاقة الكهربائية , مضيفا ان حصة محافظة البصرة منها 4 محطات هي( شمال القرنة والمدينة والمطار والمعهد الصناعي في ابي الخصيب , فيما ستكون حصة محافظة ميسان محطتين في (قلعة صالح والبتيرة ) , كذلك انشاء محطة ( شرق الناصرية ) في محافظة ذي قار , اضافة لعدة محطات في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط .

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معلناً التنفيذ الفعلي.. مدير الطاقة الجنوبية يوقع عقداً مهماً مع شركة سيمنز
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