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مفتشية الداخلية ومكافحة المخدرات تضبطان شخصين في كربلاء متلبسين بحيازة 600 حبة مخدرة


أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط شخصين متلبسين بحيازة 600 حبة مخدرة، في محافظة كربلاء.

وذكر مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، في بيان أن "مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام وقسم مكافحة المخدرات في محافظة كربلاء المقدسة، تمكنت من ضبط شخصين اثنين من سكنة محافظة النجف الأشرف، متلبسين بالجرم المشهود بحيازة 600 حبة مخدرة نوع (01)".

وأضاف البيان، أن "العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام في كربلاء المقدسة، بشأن عزم شخصين اثنين من سكنة محافظة النجف الأشرف، نقل وتهريب مخدرات من النجف الى كربلاء بغرض الاتجار والتعاطي".

وتابع، أن "المكتب تحرك بناء على المعلومات بالتنسيق مع الجهة الاختصاصية قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في تشكيل فريق عمل مشترك بعد أخذ الموافقات القضائية الأصولية"، مبيناً أن "الفريق عمد إلى نصب كمين للمتهمين وتتبعهما وضبطهما متلبسين بحيازة المخدرات".

وأوضح بيان مكتب المفتش العام، أن "فريق العمل نظم محضر ضبط أصولي، ودونت أقوال المتهمين بالاعتراف، وصدقت أقوالهما قضائياً، حيث اتضح من سير التحقيق أن أحد المتهمين منتسب هارب من فوج شرطة النفط في النجف الأشرف، والآخر سائق تاكسي ضبطت بحوزته باجي تخويل بمرور العجلة من السيطرات، مستغلاً هاذين الباجين في تهريب بضاعته وفي أعماله المشبوهة"، لافتاً إلى أن "قاضي التحقيق المختص أصدر أمراً بتوقيف المتهمين وفق المادة 28 أولاً من قانون المخدرات للتحقيق معهما".

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مفتشية الداخلية ومكافحة المخدرات تضبطان شخصين في كربلاء متلبسين بحيازة 600 حبة مخدرة
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