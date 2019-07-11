الإعلام الأمني تعلن اعتقال "ام المجاهدين لدى داعش" الارهابي في الموصل

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال مطلوبة تسمى بـ"ام المجاهدين لدى داعش" الارهابي في ايمن الموصل.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية والتي تسمى (ام المجاهدين) لدى داعش الارهابي كون لديها اثنين من اولادها وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية".

وأضافت أن "هذه المتهمة جعلت من بيتها وكرا للإرهابيين، وقد القي القبض عليها في منطقة سومر في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل مصادر شعبة استخبارات كهرباء الغربية".