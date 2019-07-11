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اشتباك بالايدي داخل مطار النجف بين مدير مطار النجف ومعاونه


النائب عن ائتلاف الفتح ا

افاد مصدر في مطار النجف الدولي، الخميس، بحدوث اشتباك بالايدي داخل المطار بين المدير ونائبه .

وقال المصدر إن "مدير المطار الجديد عيسى الشمري تشابك بالأيدي مع معاونه الإداري مدير العمليات في المطار عماد الزاملي".

وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ذلك الى "تنازع الصلاحيات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت النائب عن الفتح الدكتورة سناء الموسوي قد اعترضت قبل اسبوعين على اعادة عيسى الشمري لكونه من المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة الى مطار النجف الاشرف الدولي 

وقالت الدكتورة الموسوي في مؤتمر صحفي عقدته مع عدد من نواب الفتح في الوقت الذي تتجه السلطتين التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتي شخصتها من خلال اداء دورها الرقابي وبادرت السلطة التشريعية بفتح ملفات عديدة ومنها ملف مطار النجف الاشرف الدولي وشكل مجلس النواب العراقي لجنة خاصة وصلت لها ملفات فساد وهدر للمال العام ومازال التحقق جاريا 

واضافت لكننا تفاجئنا باجراء اداري يكرس حالة الفساد بامر اداري صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول اعادة السيد عيسى الشمري مديرا لمطار النجف والذي سبق واصدرت هيئة المسائلة والعدالة بحقه كتاب عام 2010 واكدت الهيئة بكتابها عام 2012 بشمول السيد عيسى الشمري بقانون المسائلة والعدالة  ومنعه من اشغال اي وظيفة خاصة وابعاده من مواقع القرار والمواقع الحساسة 

وتابعت وبالاضافة الى انه يوجد قرار من محكمة التمييز الاتحادية في 15/ 10 / 2017 وكان قرار المحكمة ان المؤما اليه قام بصرف مبالغ مالية عائدة الى مطار النجف الاشرف الدولي بدون سند قانوني مما ادى الى احداث ضرر في المال العام لذا تدعو لجنة الخدمات النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السيد رئيس الوزراء والسيد الامين العام لمجلس الوزراء بالغاء هذا الامر واحالة هذا المشروع وهو مطار النجف الدولي الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

وحملت الدكتورة الموسوي محافظ النجف بصفته الجهة التنفيذية وكذلك مجلس محافظة النجف الاشرف بصفته الرقابية اعادة السيد عيسى الشمري مديرا لمطار النجف الاشرف 

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اشتباك بالايدي داخل مطار النجف بين مدير مطار النجف ومعاونه
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