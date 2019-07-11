نائب يخاطب السهيل بشأن نتائج الثالث المتوسط.. هؤلاء يجب ان يحاسبوا

طالب النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد التميمي، اليوم الخميس، وزير التربية وكالة قصي السهيل، بمحاسبة واستبدال المدراء العامين ومدراء المدارس، بسبب نتائج امتحانات الثالث متوسط.

وغرد عدي عواد، على حسابه بموقع "تويتر"، أنه "للأسف الشديد نتائج امتحانات الثالث متوسط مخيبة للآمال وتدل على تراجع التعليم في العراق".

وطالب عواد وزير التربية وكالة قصي السهيل بـ"محاسبة واستبدال جميع المدراء العامين ومدراء المدارس الحاصلة على نسب رسوب عالية، وإعطاء فرص للراسبين بإداء الامتحانات للدور الثاني".