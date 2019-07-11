روسيا تتسلم 33 طفلاً من عوائل داعش كانوا محتجزين في العراق

أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي، اليوم الخميس، وصول 33 طفلاً روسيا إلى موسكو قادمين من بغداد، من "أبناء" تنظيم داعش الارهابي

وغرد حيدر منصور هادي، على حسابه بموقع "تويتر" أن "ليلة أمس شهدت وصول (٣٣) طفل روسي إلى موسكو قادمين من بغداد".

وأضاف هادي، أن "عدد الذين تم إجلائهم من العراق لغاية الآن وصل إلى 119 طفلاً، مما يعكس مستوى التعاون الكبير بين الحكومة العراقية ونظيرتها الروسية لحسم هذا الملف".

يذكر أن الأطفال الذين وصلوا الأراضي الروسية من أبناء ارهابيي تنظيم داعش، الذي قتلوا أو هربوا بعد استعادة القوات الأمنية السيطرة على مناطق واسعة من البلاد كانت بيد عناصر التنظيم، الذي تركوا مئات زوجاتهم وأطفالهم من مختلف الجنسيات، بينهم روس وفرنسيين وعرب.