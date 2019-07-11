الرئيس صالح يعلق على إقرار قانون شهداء سبايكر

علق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على إقرار مجلس النواب العراقي قانون شهداء سبايكر.

وذكر صالح، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "تصويت مجلس النواب اليوم لاقرار قانون حقوق شهداء مجزرة سبايكر، يمثل خطوة على طريق الانتصار لذكرى الشهداء وإنصاف عائلاتهم الكريمة المضحية".

وقدم صالح، شكره الى "كل من أسهم في إقرار القانون الذي كان لرئاسة الجمهورية شرف إعداده و تقديمه الى مجلس النواب، والرحمة والخلود للشهداء".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق من، اليوم الخميس، على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة سبايكر، في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار محمد التميمي الجوية".