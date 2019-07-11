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المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوجه طلبة الجامعات المشاركين بالدورات الصيفية في قسم الشباب والجامعات بمكتبه بالتزود بالثقافة الدينية لخدمة أنفسهم ومجتمعهم


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مّد ظله) الوجبة الأولى من طلبة الجامعات والمعاهد المشاركين بالدورات الصيفية التثقيفية التي يقيمها قسم الشباب والجامعات بمكتبه. 

ووَجه سماحته (مدّ ظله) المشاركين، باستثمار الفرص للتزود بالثقافة الدينية، لبناء شخصيتهم المُحكمة والقادرة على خدمة الدين والمجتمع والعقيدة التي حفظت الجميع من الضياع

ودعا سماحته (مدّ ظله) الطلبة الشباب أن يكونوا أهلا للمسؤولية لخدمة دينهم ومجتمعهم وعقيدتهم الثابتة، بتقديم النصيحة لأقرانهم من الشباب المغرّر بهم عبر الثقافات الدخيلة والمدمرة لهم ولبيئتهم الصالحة المبنية على القيم والاخلاق الفاضلة، والتي باتت تثير إعجاب المجتمعات الأخرى .

وفي الختام، دعا سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظلٌه) الباري سبحانه وتعالى أن يبارك لهم هذه الخطوات بالفلاح والنجاح، وطلب منهم إيصال سلامه لأهلهم وزملائهم وتنبيههم بالالتفات إلى أنفسهم قبل ضياع الفرصة.

هذا وكان قسم الشباب والجامعات في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) قد استقبل الوجبة الأولى من المجاميع الطلابية، الوافدة من كافة المعاهد والجامعات العراقية، ليشاركوا ببرنامج العطلة الصيفية المتضمن للمحاضرات الدينية، في العقائد، والإرشاد، والأحكام الفقهية، وأيضا ينظم القسم للطلبة زيارات للمراقد المقدسة والمزارات الشريفة في سامراء والكاظمية وكربلاء والنجف الأشرف والكوفة.

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المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوجه طلبة الجامعات المشاركين بالدورات الصيفية في قسم الشباب والجامعات بمكتبه بالتزود بالثقافة الدينية لخدمة أنفسهم ومجتمعهم
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